وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي إن الولايات المتحدة "تقترب" من تحقيق هدف البنك بأن يصل التضخم لاثنين بالمئة، لكنه يجب ألا يتعجل ويخفض أسعار الفائدة حتى يتضح أن التضخم سيستمر في الانخفاض.

ويبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في النطاق الحالي عند ما بين 5.25 إلى 5.5 بالمئة منذ يوليو.

تحركات الأسهم

انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة متأثرا بهبوط سهم أرامكو السعودية للنفط بنسبة 0.6 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار، إذ خالف النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، التوقعات قليلا مما أثار مخاوف بشأن الطلب في المستقبل، كما أثر ارتفاع الدولار على إقبال المستثمرين على المخاطرة.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم العالمية القابضة بنسبة 0.9 بالمئة.

غير أن مؤشر سوق دبي المالي ارتفع 0.2 بالمئة مدعوما بصعود سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.6 بالمئة.

وهبط المؤشر القطري بنسبة 0.9 بالمئة بفعل انخفاض سهم صناعات قطر 2.6 بالمئة وتراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.7 بالمئة ليتراجع عن ارتفاعه لمستويات قياسية سجلها في الجلسة السابقة مع انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.8 بالمئة.