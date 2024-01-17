وأضافت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان، الأربعاء، أن مصر وقعت أيضا عقدا للتنقيب عن الذهب مع شركة "إيه.كيه.إتش غولد" البريطانية للبحث عن الذهب على مساحة 350 كيلو متر مربع بمنطقتي "بئر أسل" و"جبل الميت" بالصحراء الشرقية، وذلك في إطار توسع الشركة البريطانية في الاستثمار في البحث عن الذهب فى مصر بعد فوزها بعدد من المناطق فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب بجولتيها الأولى والثانية.

و أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا عقب التوقيع أن الاصلاحات التي تم تنفيذها في منظومة عمل قطاع التعدين المصري ساهمت في جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة، مشدداً على أهمية الإسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج إيجابية.

وبحسب بيان الوزارة، فقد أشاد مسئولو الشركتين بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً والمناخ الاستثماري الإيجابي بعد الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين كحافز مهم للاستثمار، مؤكدين على بذل الجهود للإسراع بضخ الاستثمارات والانطلاق بالأنشطة.