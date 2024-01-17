وأظهرت بيانات صادرة عن منظمة السياحة الوطنية اليابانية، الأربعاء، إلى ارتفاع عدد الزائرين الأجانب لأغراض العمل والترفيه إلى 2.73 مليون شخص في الشهر الماضي مقارنة مع 2.44 مليون في نوفمبر.

وسجل شهر ديسمبر أعلى عدد للسياح على الإطلاق إذ ارتفع بنحو ثمانية بالمئة من المستوى الذي تم رصده قبل الجائحة في عام 2019.

وقالت المنظمة إنه على مدى عام 2023 بأكمله وصل ما يزيد قليلا عن 25 مليون سائح إلى اليابان.

وتوقفت السياحة إلى اليابان لأكثر من عامين تقريبا خلال فترة الجائحة حيث فرضت البلاد إجراءات صارمة على الحدود لكن حركة السياحة تعافت بسرعة بعد أن أعادت الحكومة السماح لرعايا الكثير من الدول بدخول أراضيها دون تأشيرة.