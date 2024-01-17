وقال أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه إذا "تعطلت التجارة، فسيؤثر ذلك على العالم بأسره" و"هذا آخر شيء نحتاجه" حاليا.

وأضاف أن هذا "سبب ملموس جدا" للحفاظ على السلام، لأن "تايوان تلعب دورا غير متناسب" مع حجمها بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وتقع الجزيرة التي تعهدت الصين باستعادتها، بالقوة إذا لزم الأمر، في قلب التوترات الصينية الأميركية، حيث تعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة للسلطات التايوانية.

وقال بلينكن، إن "مصلحتنا" هي "ضمان الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، وإن "يتم حلّ أي خلاف بين تايوان والصين سلميا".

وتابع أن المكانة المهمة التي تحتلها تايوان في الإمدادات العالمية لأشباه الموصلات، تعني أيضا أن "الكثير من الدول لديها مصلحة في الحفاظ على السلام والاستقرار".

وقال "لسنا الوحيدين الذين يقولون ذلك" لبكين.

انتخب التايوانيون السبت، لاي تشينغ تي رئيسا، وهو وعد بحماية الجزيرة من "تهديدات ومضايقات" بكين.

ووصفت الصين رئيس تايوان المنتخب، بأنه انفصالي خطير وهددت أنصاره بعواقب وخيمة.