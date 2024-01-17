وتوقعت "أوبك" في تقريرها الشهري، الأربعاء، أن يشهد الطلب العالمي على النفط في 2025 نموا قويا بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، وهو أول توقع تصدره أوبك عن عام 2025 في تقريرها الشهري.

وأوضح التقرير أن نمو الطلب العالمي على النفط من داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيرتفع بواقع 0.3 مليون برميل يوميا في 2024، وأن يزداد الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بواقع مليوني برميل يوميا.

وتوقعت أوبك أن يرتفع الطلب على النفط من داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بواقع 100 ألف برميل يوميا في 2025، وأن يزداد من خارجها المنظمة بواقع 1.7 مليون برميل.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع إنتاج أعضاء أوبك من النفط خلال ديسمبر الماضي بنحو 73 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 26.7 مليون برميل يوميا.

وخلال العام الجاري، خفضت أوبك من توقعاتها لزيادة إنتاج النفط من خارج الدول الأعضاء ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، أي أقل قليلا من توقعات الشهر الماضي.

كما توقع التقرير أن تكون الولايات المتحدة وكندا غويانا والبرازيل والنرويج وكزاخستان هي الدول الرئيسة المحركة لنمو الإمدادات النفطية في عام 2024.

وأبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارج الدول الأعضاء دون تغيير خلال العام 2025 عند 1.3 مليون برميل يوميا.

وعن أداء الاقتصاد العالمي، أبقى تقرير أوبك الشهري على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عن التقرير السابق عند مستوى 2.6 بالمئة، بينما رفعت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2025 بشكل طفيف إلى 2.8 بالمئة.