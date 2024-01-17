وعين الشيخ محمد وزراء جدد للنفط والمالية والصناعة والشؤون الخارجية في أول حكومة تتشكل منذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس الوزراء الجديد إشارته إلى "المسؤولية الثقيلة التي يحملها والوزراء في مرحلة جديدة من تاريخ الكويت الحبيبة تموج بالتحديات والتطلعات".

وبحسب التشكيل الجديد للحكومة، فقد تم تعيين عماد العتيقي وزيرا للنفط، ونائبا لرئيس الوزراء، كما تم تعيين أنور المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وذلك خلفا لكل من فهد الجار الله الذي كان وزيرا للمالية، وسعد البراك الذي كان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وتضمن التشكيل الوزاري أيضا تعيين عبدالله الجوعان، وزيرا للتجارة والصناعة، خلفا لمحمد العيبان، كما جرى تعيين عبد الله علي عبد الله اليحيى وزيرا جديدا للخارجية.