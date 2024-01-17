وبهذا الصدد، قال بشار خان، نائب رئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارات المصرفية في شركة الاستثمارات الوطنية "إن هذه الصفقة ستسهم في زيادة خبرة شركة الاستثمارات الوطنية الواسعة وسعيها لتقديم خدمات استشارية مبتكرة وتستوفي احتياجات عملائها".

وعلق خان على المجهودات التي يبذلها الفريق في شركة الاستثمارات الوطنية، والعمل بشكل وثيق مع مساهم رئيسي بشركة راسيات لضمان تنفيذ العملية بشكل سلس وسريع.

وفي ختام حديثه، قدم بشار خان شكر الاستثمارات الوطنية لكل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة على تعاونهم ومساهمتهم الفعالة في نجاح هذه الصفقة.

وكانت هيئة أسواق المال قد وافقت بتاريخ 29 أغسطس 2023 على نشر مستند عرض الشراء الجزئي المقدم من رواسي الكويت القابضة لشراء 7 بالمئة من أسهم رأس مال شركة راسيات القابضة.

وحصلت شركة الاستثمارات الوطنية على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 16 نوفمبر 2023 لتحويل ملكية النسبة المحققة من عرض الشراء الجزئي وهي 6.087 بالمئة إلى شركة رواسي الكويت القابضة.

وتمتلك الاستثمارات الوطنية سجل من النجاحات خلال السنوات الماضية تضمنت إتمام عمليات متنوعة منها زيادة رأس مال الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ والنجاح في العديد من الاكتتابات الخاصة والإدراجات النوعية في بورصة الكويت، ويعمل فريق الاستشارات المالية على مجموعة متنوعة من الصفقات والتي تؤكد على قدرة الشركة على تقديم أفضل الخدمات بناءاً على أعلى المعايير في الكويت.