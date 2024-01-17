وأضاف الوزير، في مقابلة خاصة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن هناك توقعات لزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، إذ تنظر الإمارات إلى عام 2024 بشكل مختلف.

وأوضح أن منظمات دولية مثل البنك الدولي تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 5 أو 6 بالمئة، بينما تستهدف الإمارات أن تحقق نموا يصل إلى 7 بالمئة، لمضاعفة الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031.

"نستهدف تحقيق نسبة نمو أعلى من 7 بالمئة في الناتج المحلي غير النفطي"، وفقا لتصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، الذي أكد أن نسبة النمو في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2023 قد بلغت 5.9 بالمئة.

وأوضح المري أن الإمارات تتوقع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقترب من 4 بالمئة في عام 2023.

تحديات اقتصادية عالمية

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن هناك تحديات اقتصادية كبيرة تحيط بالاقتصاد العالمي، خاصة في ما يتعلق بزيادة معدلات التضخم، وزيادة نسب الفائدة، موضحا أنه يتوقع بقاء معدلات التضخم مرتفعة عالميا، وأنها لن تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، كما سيظل الطلب على المنتجات في تزايد مستمر.

كما أشار المري إلى وجود تحديات تتمثل في النمو الاقتصادي الصيني، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية والأحداث في غزة، قائلا إن التحديات في العالم ليست فقط سياسية، بل جيوسياسية أيضًا.

وأكد الوزير أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة تقوم بعملية وضع سياسات أكثر مرونة وأكثر حكمة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية وخاصة الأزمات في المنطقة.

الاستثمارات الأجنبية في الإمارات

قال وزير الاقتصاد الإماراتي إن الإمارات قامت بوضع سياسة واضحة تتعلق بالاقتصاد المستدام منذ بدء أزمة كوفيد-19، موضحا أن السياسة تركز على تنويع مصادر الاقتصاد والتركيز على القطاعات الاقتصادية الجديدة، وباتت الإمارات تركز على مصطلح "الاقتصاد الجديد" بدلا من الاقتصاد المستقبلي.

وأوضح أن الاقتصاد الجديد يعني التركيز على فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، بينما يشير مصطلح الاقتصاد المستقبلي إلى فترات أطول تصل إلى 5 أو 10 سنوات.

وأضاف الوزير خلال مشاركته ضمن أكبر وفد إماراتي بتاريخ المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس به أكثر من 7 وزراء، أن توجه الإمارات حاليا يركز على جذب استثمارات مباشرة في قطاعات اقتصادية جديدة مثل قطاع اقتصاد الفضاء، حيث أطلقت الإمارات مؤخرا مشروعها للقمر، ومثل هذه المشروعات تولد طاقات جديدة وتجذب شركات جديدة، بحسب قوله.

وتشمل القطاعات الاقتصادية الأخرى قطاعات صحة الإنسان والمستشفيات والأمن الغذائي وغيرها.

وأوضح المري أن الإمارات تعمل على تنويع اقتصادها الوطني بشكل مختلف عن السياسة الاقتصادية التي كانت سائدة في فترة ما قبل وباء كوفيد-19، لتتبع سياسة واضحة أكثر مرونة وقابلة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

السياحة في الإمارات

قال وزير الاقتصاد الإماراتي إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 450 مليار درهم (نحو 122.5 مليار دولار) في قطاع السياحة، موضحا أن قطاع السياحة والضيافة في الإمارات يمثل نحو 13 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال الوزير إن حملة "أجمل شتاء في العالم"، والتي أطلقتها الإمارات قبل أيام،ـ تأتي هذا العام تحت عنوان "قصص لا تنسى"، لتتيح فرصة لاستكشاف البلاد، وذلك في ظل ما تمتلكه الإمارات من بنية تحتية حديثة تم تأسيسها في العقود الثلاثة الماضية تشمل الفنادق والمطارات.