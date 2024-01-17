وصعد مؤشر نيكي في بادئ الأمر بفعل انخفاض الين الذي دعم توقعات أرباح الشركات، فيما سارت الأسهم المرتبطة بالرقائق على درب الأسهم الأميركية التي سجلت مكاسب أمس على الرغم من تراجع المؤشرات الثلاثة في وول ستريت.

لكن نيكي تراجع بشدة في منتصف الجلسة بعد ارتفاعه بنسبة 1.83 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ فبراير 1990 عند 36239.22 نقطة.

وتسارع انخفاض المؤشر قرب الإغلاق، وأنهى معاملاته متراجعا 0.4 بالمئة إلى 35477.75 نقطة وهو ما يزيد بقليل على أدنى مستوى خلال اليوم.

وقال شينجي آبي، المحلل الاستراتيجي في دايوا للأوراق المالية "السوق اليابانية حققت أداء قويا للغاية منذ بداية العام. لذلك من الطبيعي أن نرى بعض عمليات جني الأرباح".

وارتفع مؤشر نيكي بما يصل إلى 8.31 بالمئة حتى الآن في 2024، متفوقًا بشكل كبير على الأسواق الرئيسية الأخرى.

وانخفض الين أثناء الليل مقابل الدولار الذي يسجل انتعاشا، وتراجعت جميع مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية بعد أن أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى أن توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة مبالغ فيها.

وقال ستيفان هوفر، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك LGT Bank Asia، إن ارتفاع مؤشر نيكي كان مدفوعًا بشكل أساسي بالمستثمرين الأجانب، الذين انجذبوا إلى الأسهم اليابانية بسبب الحالة الأفضل نسبيًا للاقتصاد المحلي.

وقال: "في اليابان، ننتقل الآن من الانكماش إلى حالة التضخم واليابانيون ينفقون بالفعل. وهذا يدفع نمو الأرباح ... نعتقد أن هذا سيستمر في عام 2024 وربما في عام 2025".