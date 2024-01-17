وأوضحت إحصائيات المركزي الإماراتي، أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة قد ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 21.4 بالمئة لتصل إلى 620.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة تعادل 109.1 مليار درهم، مقابل نحو 511.1 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وبحسب المصرف المركزي الإماراتي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 3.2 بالمئة مقابل 601 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة تعادل 19.2 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، بمقدار 93 مليار درهم أو ما نسبته 17.6 بالمئة مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية 2022.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.7 بالمئة مع بلوغها 302.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.93 بالمئة مقارنة بنحو 293.7 مليار درهم في أكتوبر الماضي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" نحو 41.4 بالمئة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 257.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 4.4 بالمئة مقابل 246.2 مليار درهم في أكتوبر 2023، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.3 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 1.65 بالمئة مقارنة بنحو 12.1 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما زادت خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي بنحو 4.2 بالمئة مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.

كما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 48.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 2.75 بالمئة، مقابل 47.2 مليار درهم في نوفمبر 2022، وفقا لإحصائيات "المركزي".

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.