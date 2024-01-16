وأضاف في حلقة نقاشية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "تلقت السعودية دعوة للانضمام إلى بريكس، لكننا لم ننضم رسميا بعد إلى بريكس"، وذلك في أول تعليق من مسؤولين سعوديين بعد انقضاء موعد الانضمام المقترح في الأول من يناير.

ووجهت مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، دعوة إلى الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا للانضمام في أغسطس، غير أن الأرجنتين أشارت في نوفمبر إلى أنها لن تقبل الدعوة.

وتأتي دراسة السعودية للعرض في ظل تصاعد صراعات جيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين وأيضا وسط إثارة تقارب العلاقات بين الرياض وبكين مخاوف في واشنطن.