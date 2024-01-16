وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3 بالمئة بعد تراجع 0.8 بالمئة خلال اليوم ليلامس أدنى مستوياته في أكثر من شهر.

وسجلت عوائد السندات الحكومية في جميع أنحاء القارة الأوروبية أداء متقلبا في ظل إبقاء صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي حالة عدم اليقين بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

ويرى متعاملون أن هناك فرصة تقارب 24 بالمئة لإقرار أول خفض لسعر الفائدة في مارس بانخفاض عن أكثر من 30 بالمئة في الأسبوع الماضي.

وانخفضت أسهم العقارات الحساسة لأسعار الفائدة 1.1 بالمئة، في حين خسرت أسهم المرافق التي غالبا ما تكون بديلا للسندات 1.2 بالمئة.

ومددت أسهم البنوك خسائرها للجلسة الثانية على التوالي بانخفاض 1.1 بالمئة.

وهوى سهم هوغو بوس 9.7 بالمئة إلى قاع مؤشر ستوكس 600 بعدما خالفت دار الأزياء التوقعات للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في الربع الرابع في نتائجها الأولية.

وقفز سهم شركة ليندت السويسرية 6.6 بالمئة بعدما أعلنت شركة صناعة الشوكولاتة أن نمو مبيعاتها في 2023 فاق توقعات السوق، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار المنتجات.