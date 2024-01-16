وأضاف أنه لا يتوقع حدوث تصحيح في الأسعار خلال العامين المقبلين.

وقال سجواني لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "السوق لا تزال قوية وأعتقد أنها ستظل قوية".

وتابع قائلا "قد لا تشهد الارتفاع ذاته في الأسعار (كما كان الحال في السابق)، لذا قد تشهد الأسعار ارتفاعا بنسبة 5 إلى 10 بالمئة خلال عام 2024".

وذكر تقرير لشركة فاليوسترات للاستشارات أن أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفعت بنسبة 19.9 بالمئة ​​في ديسمبر مقارنة بالعام السابق.

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن عملية تصحيح محتملة في قطاع العقارات في دبي الذي ازدهر بعد انتعاش اقتصادي سريع عقب جائحة كوفيد-19 وتخفيف قواعد الإقامة، قال سجواني "ليس في العامين المقبلين".

وأشار سجواني إلى أن داماك تمضي قدما في خطط النمو وتشهد أكبر نمو في الوحدات الراقية والفاخرة.

وخارج دبي، تباشر الشركة استثمارات في بريطانيا وميامي.

وقال سجواني إن أعمال داماك هناك تسير بشكل جيد.

وأضاف أن الشركة ترى أيضا إمكانيات في السوق السعودية حيث تبحث عن فرص.