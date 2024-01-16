وفيما يخص توقعات أسعار الفائدة، تراجع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي الاثنين، عن توقعات خفض أسعار الفائدة، إذ قال رئيس المركزي الألماني يواخيم ناجل، إن من السابق لأوانه مناقشة تخفيض أسعار الفائدة.

بدوره قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، في دافوس، إن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه أن يعلن بعد النصر على التضخم، لكن خطوته التالية من المرجح أن تكون خفض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام، إضافة إلى سلسلة من التعليقات الصادرة عن صناع السياسات مؤخرا لتأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون خطاب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي الأميركي، كريستوفر والر، حول التوقعات الاقتصادية الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن رحبت الأسواق في نوفمبر بالتحول في وجهات نظره التي كانت تميل إلى التشديد، عندما حدد وقتها مسارا للتخفيضات.

ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 25 بالمئة لخفض أسعار الفائدة لأول مرة في مارس، بانخفاض عن أكثر من 30 في المئة في الأسبوع السابق.

تحركات الأسواق

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 99.44 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 37493.54 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.48 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 4772.35 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 64.50 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 14908.26 نقطة.