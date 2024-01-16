وأوضح المتحدث أن الشركة، المعروفة أيضا باسم "إن.واي.كيه لاين" أصدرت في الوقت نفسه تعليمات لسفنها التي تُبحر بالقرب من البحر الأحمر بالانتظار في المياه الآمنة بينما تدرس تغيير المسار.

وأصبحت عملاقة الشحن اليابانية أحدث من ينضم إلى شركات الشحن العالمية التي أوقفت الملاحة عبر البحر الأحمر بعد نصيحة من القوة البحرية المشتركة "حارس الازدهار" بتجنب المنطقة عقب الضربات الأمريكية البريطانية ضد أهداف لجماعة الحوثي في اليمن.

من جانب آخر، أظهرت بيانات تتبع السفن من شركة "LSEG" (إل.إس.إي.جي)، الثلاثاء، أن أربع ناقلات تستخدم في نقل شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري استأنفت رحلاتها بعد توقفها لعدة أيام.

وتوعدت جماعة الحوثي الاثنين بتوسيع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأميركية، وذلك في أعقاب الضربات الأميركية والبريطانية على مواقعها في اليمن.

وأظهرت البيانات أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الركيات" استأنفت الإبحار عبر البحر الأحمر وهي متجهة إلى قطر، بعد أن توقفت منذ 13 يناير أثناء رحلتها في البحر الأحمر.

أزمة البحر الأحمر تسببت في ازمات كبيرة في دول العالم، فقد قال مسؤولون في قطاع التصدير الهندي، الاثنين، إن تكلفة الصادرات زادت بأكثر من المثلين بسبب هجمات حركة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر.

وتشير تقديرات الحكومة إلى أن نحو 80 بالمئة من تجارة السلع الهندية مع أوروبا، والتي تقدر بنحو 14 مليار دولار شهريا، تمر عادة عبر البحر الأحمر.

وقال مصدرون إن 95 بالمئة من السفن غيرت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا، مما زاد مسافة الرحلات من الهند 4000 إلى 6000 ميل بحري ومدتها 14 إلى 20 يوما منذ أن بدأ المسلحون الحوثيون مهاجمة السفن في نوفمبر.