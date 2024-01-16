وتراجع نيكي بنسبة 0.79 بالمئة إلى 35619.18 مع ارتفاع 47 سهما فقط مقابل انخفاض 178.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.82 بالمئة إلى 2503.98.

وارتفع نيكي لفترة وجيزة إلى 36008.23 نقطة أمس الاثنين ليصل إلى مستوى لم يشهده منذ فبراير 1990 لكنه لم يستمر عليه وأغلق عند 35901.73 نقطة.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم إن السوق وصلت إلى مستويات غير منطقية.

وتراجع مقياس التقلب في المؤشر نيكي إلى 21.2 نقطة.

وبعد إغلاق الاثنين، شهدت السوق أول إصدار لقائمة الشركات التي امتثلت لدعوة بورصة طوكيو للكشف عن خطط لتحسين كفاءة رأس المال.

وقالت بورصة طوكيو، إن ما يقرب من نصف الشركات في قسم الشركات ذات الربحية العالية والنشطة دوليا‭ ‬استجابت رغم أن بعض الشركات اليابانية مثل تويوتا موتور وسوفت بنك لم يكونا في القائمة.

وبدا أنه لم يطرأ إلا تغير طفيف على الشركتين خلال جلسة الثلاثاء مع تراجع سهم سوفت بنك 0.73 بالمئة وهبوط سهم تويوتا موتور 0.23 بالمئة.

وانخفض سهم نيكسون للألعاب الإلكترونية 4.73 بالمئة، وتراجع سهم توهو لإنتاج المواد الترفيهية 3.81 بالمئة، وهبط سهم داي نيبون برينتينغ 3.47 بالمئة. وسجلت الشركات الثلاث أكبر خسارة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي.