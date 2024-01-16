تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو نحو 0.2 بالمئة إلى 78.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0002 بتوقيت غرينتش. وأغلق الخام منخفضا 14 سنتا أمس الاثنين.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2% إلى 72.52 دولارا للبرميل بعد عطلة عامة في الولايات المتحدة أمس الاثنين.

وقال مسؤول من جماعة الحوثي اليمنية الاثنين إن الحركة ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأميركية، وتعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأميركية والبريطانية على مواقعها في اليمن.

واتجهت المزيد من ناقلات النفط بعيدا عن جنوب البحر الأحمر أمس الاثنين بسبب الاضطرابات مما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن والوقت الذي يستغرقه نقل النفط من مكان إلى آخر.

وارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة الأسبوع الماضي بسبب الصراع في المنطقة، لكن عدم وجود تأثير مباشر على إنتاج النفط قد يحد من المكاسب، وفقا لمحللين.