وربما يدعم ذلك اتجاه بنك إسرائيل المركزي نحو خفض آخر لأسعار الفائدة.

وكان استطلاع أجرته رويترز توقع تراجع التضخم إلى 3.1 بالمئة الشهر الماضي. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة في ديسمبر مقارنة بنوفمبر.

وتؤثر الحرب التي تشنها إسرائيل على مقاتلي حركة حماس على النمو الاقتصادي وتساعد على خفض التضخم الذي صار الآن في نطاق المستهدف الرسمي بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021.

وخفض بنك إسرائيل هذا الشهر أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، وهو أول خفض له منذ أربع سنوات. لكنه حذر من أن يؤدي تيسير السياسة النقدية، بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي، إلى إبطاء وتيرة الخفض في المستقبل.