وقال يسبر برودين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنجكا، مالكة معظم متاجر إيكيا في جميع أنحاء العالم، في منتدى رويترز للأسواق العالمية في منتجع دافوس بسويسرا "يتمثل التزامنا في إعطاء الأولوية لتوفير أسعار أقل لعملائنا".

واستثمرت مجموعة إنجكا أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) في خفض الأسعار في أسواقها في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر وتهدف إلى مواصلة خفض الأسعار في عام 2024.

وأدت الهجمات التي يشنها مسلحون حوثيون في اليمن، والذين يقولون إنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين، إلى تعطيل التجارة العالمية ولجوء شركات الشحن العملاقة إلى تغيير مسار السفن لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وهي رحلة أطول وأكثر كلفة.

وأثار ارتفاع تكاليف النقل مخاوف من من ضغوط تضخمية جديدة في الوقت الذي شعر فيه المستهلكون ببعض الارتياح نتيجة بدء انخفاض الأسعار.

وقال برودين إنه لا يزال يلاحظ "انكماشا كبيرا جدا" في سلسلة التوريد الخاصة بمجموعة إنجكا.

ورغم أن انخفاض الأسعار قد يؤثر سلبا على الأرباح، يقول برودين إن إيكيا تميل إلى كسب حصة من السوق عن طريق تلبية احتياجات المستهلكين الذين يواجهون ضغوطا مالية.

وأضاف "هذا ليس عاما لتحسين الأرباح بالنسبة لنا... إنما هو محاولة لجني أرباح أقل ودعم المستهلكين".

وتابع أن إيكيا تفكر في التوسع أكثر في الصين والهند إذ أن متاجرها شهدت انتعاشا في الصين.