وقالت تومسون رويترز إنها زادت عرضها إلى 50 كرونة للسهم الواحد من شركة باجيرو، مما يضع قيمة الشركة عند 8.1 مليار كرونة ويتجاوز عرضا بقيمة 45 كرونة للسهم الواحد من شركة أفالارا لخدمات البيع وإدارة الضرائب التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا.

وأضافت تومسون رويترز أنها اشترت حتى الآن نحو 53.81 بالمئة من أسهم وأصوات المساهمين الرئيسيين في باجيرو، بما في ذلك سووما للاستثمار والرئيس التنفيذي لباجيرو وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين والموظفين في الشركة بسعر العرض الجديد.

وقالت باجيرو إن لجنة العطاءات المستقلة التابعة لمجلس إدارتها أوصت بعرض تومسون رويترز الجديد.