وبحلول الساعة 1250 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار بما يعادل حوالي 1.5 في المئة إلى 77.15 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.15 دولار أو 1.6 في المئة إلى 71.53 دولار.

وابتعد العديد من ملاك الناقلات عن البحر الأحمر وغيرت عدة ناقلات مسارها، الجمعة، بعد أن نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات عبر البحر والجو ضد أهداف للحوثيين في اليمن بعد هجمات الجماعة المتحالفة مع إيران على السفن.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة النفطية "إن إدراك أن إمدادات النفط لم تتأثر سلبا دفع المتعاملين الذين استفادوا من ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي إلى جني الأرباح، مع تفاقم الحركة الهبوطية إلى حد ما بسبب ارتفاع الدولار قليلا".

وفي ليبيا، هدد المحتجون على الفساد بإغلاق منشأتين أخريين للنفط والغاز بعد إغلاق حقل الشرارة الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا في السابع من يناير.