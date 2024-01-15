وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0934 بتوقيت غرينتش متراجعا عن ارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال الجلسة مع استقبال المستثمرين لتصريحات فيليب لين كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي الذي قال في مقابلة السبت إن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم.

واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهي المؤشر القياسي بمنطقة اليورو، في أحدث التعاملات عند 2.184 بالمئة.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس هذا العام.

وقال مصدر مطلع إن سهم كومرتس بنك ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة بعد أنباء عن محادثات اندماج مع دويتشه بنك.

غير أن أسهم البنوك انخفضت بنسبة 0.4 بالمئة مع تراجع سهم HSBC "إتش.إس.بي.سي" بنسبة 2.1 بالمئة.

وانخفض سهم داسو للطيران بنسبة 5.6 بالمئة، بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية لتصنيع الطائرات أن تسليمات الطائرات في 2023 جاءت دون المستهدف.