وأضاف وزير المالية خلال ندوة عقدها صندوق النقد الدولي في القاهرة، السبت، أن الحكومة المصرية استطاعت، رغم تداعيات الأزمات العالمية، الحفاظ على مؤشرات اقتصادية متوازنة، وذلك عن طريق أجندة إصلاحية استباقية، ترتكز على سياسات واستراتيجيات فعَّالة.

وأشار معيط إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال، وتعميق دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية؛ باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأضاف الوزير إلى أن الحكومة قامت بتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» ليغطى 5.2 ملايين أسرة، كما تم زيادة المنح الشهرية لهم بنحو 25 بالمئة، فضلًا على زيادة المعاشات بنسبة 15 بالمئة.

وأكد أن مصر تعمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء؛ باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة.