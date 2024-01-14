ويتعين أن يكون المستشار ذو خبرة ومعتمد وشفاف، وقادر على فهم احتياجات العميل بشكل دقيق.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتمد فيه الكثيرون على استقاء معلوماتهم واستشاراتهم المالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومع انتشار كثير من المعلومات والتوصيات المالية الخاطئة أو غير المناسبة في كثيرٍ من الحالات، وبما يتعين توخي الحذر في اتباع تلك التوصيات والتأكد من هوية المستشار المالي.

علامات "حمراء".. ابتعد عن هذا المستشار المالي!

تقرير حديث نشرته شبكة "سي إن بي سي"، حدد ثلاث علامات "حمراء" أساسية يتعين على طالبي الاستشارات المالية أن ينتبهوا إليها عندما يختاروا مستشاريهم الماليين. تشير تلك العلامات إلى ضرورة التشكيك في الشخص الذي يقدم نفسه كمستشار مالي.

أول تلك العلامات هي تجنب المستشارين الذين "تبدو نصيحتهم جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها"؛ ذلك أنه لا توجد حلول سريعة، أو قصص نجاح بين عشية وضحاها، أو خطط للثراء السريع تحظى بسمعة طيبة فيما يتعلق بالشؤون المالية الشخصية.

ثاني تلك العلامات هو ما يتعلق بالابتعاد عن المستشارين الذين يتبعون حلولا متطرفة أو يتحدثون في المطلقات.

ثالث العلامات ما يتعلق بالانتباه للمستشارين الماليين الذين لديهم حل واحد لكل المشاكل.

تواجه الكثير من الأفراد والشركات التحديات المالية، وقد يكون البحث عن مستشار مالي ذو خبرة هو الحلا الأمثل لتحقيق الأهداف المالية وتوجيه القرارات المالية الحكيمة.

وعادة ما ينصح بمجموعة من الخطوات العملية لاختيار المستشار المالي الموثوق به، والابتعاد بعيداً عن النماذج الثلاث المذكورة باعتبارهم ليسوا أهل ثقة يمكن الاستناد إلى استشاراتهم، ومن بين تلك الخطوات:

فهم الاحتياجات الشخصية: قبل البحث عن مستشار مالي، يجب على الشخص تحديد احتياجاته وأهدافه المالية بوضوح. سواء كانت تخطيط للتقاعد، أو إدارة الاستثمارات، أو تحسين إدارة الديون، يجب على المستشار أن يكون على دراية تامة بمتطلبات العميل.

التحقق من الاعتماد والتراخيص: تحقق من خلفية المستشار المالي وتأكد من أنه معتمد وحاصل على التراخيص اللازمة. يُفضل التحقق من الهيئات المهنية المحلية التي تنظم نشاط المستشارين الماليين .

. الخبرة والتخصص: تأكد من أن المستشار لديه خبرة كافية في مجال الأمور المالية التي تهمك. قد يكون لديك احتياجات خاصة مثل التخطيط للتقاعد أو الاستثمار في العقارات، فتأكد من أن المستشار لديه خبرة في هذه المجالات .

. الشفافية والتواصل: يجب أن يكون المستشار شفافاً في توضيح الرسوم والتكاليف المرتبطة بخدماته. كما يجب أن يكون لديه قدرة على التواصل الجيد وشرح المفاهيم المالية بطريقة سهلة الفهم للعميل .

. مراجعات العملاء السابقين: اطلب من المستشار تقديم مراجع من العملاء السابقين. هذا يمكن أن يساعدك في فهم تجارب الآخرين مع المستشار وكفاءته في إدارة الأمور المالية .

المستثمرون

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، علي الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن فكرة المستشار المالي تبزغ بشكل كبير فيما يخص فئات المستثمرين، كأن يتجه الشخص إلى الاستثمار في البورصة ويعتمد على شركة تداول ويحتاج إلى شخص لمساعدته في ذلك، والمحافظ الاستثمارية، أو خلافه.

وأكد الإدريسي أن الأمر يعود إلى تحديد الفرد المستثمر أولوياته، وهنا يُمكنه الرجوع إلى الشخص المناسب والمتخصص، ويرتبط بالأولويات المالية للأفراد وأوجه الاستثمار واختلاف الاهتمامات أيضا.

وأوضح الخبير الاقتصادي كيفية اختيار المستشار المالي، قائلا: إن الاختيار يعتمد على تاريخ المستشار المالي وإنجازاته، فعند اختيارك لأستاذ جامعي متخصص يختلف الأمر عن اختيارك لشخص عشوائي عن طريق الدعاية عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال.. وبالتالي يُنصح باختيار أهل الخبرة الأكاديمية والعملية.

وشدد على أن هناك شركات تقييم مالي للشركات المتخصصة وليس لأفراد، فهناك الشركات الكبيرة ورجال الأعمال المتخصيين يكونون بحاجة لمستشارين ماليين ويقومون بتعيينهم بمرتبات مجزية، وبما يؤكد أهمية الدور الذي يقوم به المستشارون الماليون بشكل عام، وأهمية التأني في اختيار المستشار المالي الذي يمكن الوثوق به.

أسئلة أساسية

وبمجرد أن تتحدث بالفعل إلى أحد المستشارين، يجب أن تكون لديك قائمة من الأسئلة جاهزة.. فيما يلي 10 التوصيات بحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي":

ما هي مؤهلاتك وأوراق اعتمادك؟ ما هي الخدمات التي تقدمها؟ هل سيكون لديك واجب ائتماني تجاهي؟ ما هو أسلوبك في التخطيط المالي؟ ما أنواع العملاء الذين تعمل معهم عادة؟ هل ستكون المستشار الوحيد الذي يعمل معي؟ كيف سأدفع مقابل خدماتك؟ كم تتقاضى عادة؟ هل سيستفيد الآخرون من النصائح المالية التي تقدمها لي؟ هل سبق لك أن تم تأديبك علنًا بسبب أي تصرفات غير قانونية أو غير أخلاقية في حياتك المهنية؟

ووفق التقرير، فإن اختيار المتخصص المالي المناسب يمكن أن يتطلب بعض الواجبات المنزلية - ستحتاج إلى بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالبحث، ولكن أيضًا تلبية تواصل (شخصيًا أو عبر الإنترنت) مع مخطط محتمل أيضًا.

ويقول المخطط المالي المعتمد، جون لوبر: "يعد اختيار المخطط المالي أحد أهم القرارات المالية التي ستتخذها.. يتطلب هذا القرار بعض البحث.. الشراكة مع المخطط المالي المناسب يمكن أن توفر الثقة اليوم وغدًا أكثر أماناً.