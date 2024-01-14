وجاء ذلك بعدما أعلن متحدث باسم محتجين هددوا بإغلاق منشأتين للنفط والغاز بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، تمديد الموعد النهائي للإغلاق لمدة 24 ساعة، حتى السبت، لإجراء محادثات مع وسطاء.

وهدد المحتجون بإغلاق المنشأتين، وأطلقت إحدى المجموعات التي تشن حملة ضد الفساد مهلة مدتها 72 ساعة انتهت الجمعة، وتم تمديدها ليوم السبت.

والمنشأتان هما مجمع مليته ومصفاة الزاوية، وفق ما نقلته "رويترز".

وقطاع النفط الليبي، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، هدف لاحتجاجات سياسية محلية واحتجاجات على نطاق أوسع منذ عام 2011.