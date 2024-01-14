قال وزير النفط الليبي محمد عون، السبت، إن إنتاج ليبيا من النفط انخفض إلى ما يقل قليلا عن مليون برميل يوميا بعد إغلاق محتجين حقل الشرارة الذي تصل قدرته إلى 300 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وجاء ذلك بعدما أعلن متحدث باسم محتجين هددوا بإغلاق منشأتين للنفط والغاز بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، تمديد الموعد النهائي للإغلاق لمدة 24 ساعة، حتى السبت، لإجراء محادثات مع وسطاء.
وهدد المحتجون بإغلاق المنشأتين، وأطلقت إحدى المجموعات التي تشن حملة ضد الفساد مهلة مدتها 72 ساعة انتهت الجمعة، وتم تمديدها ليوم السبت.
والمنشأتان هما مجمع مليته ومصفاة الزاوية، وفق ما نقلته "رويترز".
وقطاع النفط الليبي، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، هدف لاحتجاجات سياسية محلية واحتجاجات على نطاق أوسع منذ عام 2011.