وقال أحد المصدرين المطلعين على الوضع لرويترز إن كيري أبلغ موظفيه اليوم السبت بقراره بعد التحدث مع بايدن يوم الأربعاء. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الإدارة الأميركية لم تتخذ قرارا بعد بخصوص من قد يحل محل كيري.

وقال المصدران إن جون كيري سيترك منصبه في وقت لاحق هذا الشتاء.

وتقلد كيري منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما ولعب دورا في التوسط في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 الذي التزمت فيه الدول باتخاذ خطوات لمكافحة تغير المناخ.

وانضم كيري سابقا لمجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس وكان مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2004 وخسر أمام الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش.

وكان موقع أكسيوس هو أول من أعلن نبأ ترك كيري منصبه.