وتأتي النسبة أقل بقليل من توقعات المحللين التي بلغت 7.6 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.73 بالمئة على أساس شهري.

ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الحكومية الروسية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في شهر ديسمبر بنسبة 1.49 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في روسيا بنسبة 8.16 بالمئة على أساس سنوي.

فيما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.42 بالمئة على أساس شهري وبنسبة 5.96 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2022.

وفي نفس السياق، قالت وزارة التنمية الاقتصادية: "بلغ نمو أسعار المستهلكين في السوق خلال الأسبوع الأول من عام 2024 (في الفترة من 1 إلى 9 يناير) 0.26 بالمئة، وبلغ إجمالي التضخم 7.44 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الوزارة إنه لوحظ الانكماش في قطاع الخدمات بسبب انخفاض أسعار تذاكر الطيران المحلية".