وكان ترامب قد رفع شكوى في سبتمبر 2021 على نيويورك تايمز متهما ثلاثة صحافيين يعملون في هذه الصحيفة الأميركية بإعداد "مؤامرة خبيثة" للحصول على وثائق ضريبية تخصه.

وقد نشر هؤلاء في 2018 تحقيقا فازوا بفضله بجائزة بوليتزر العريقة.

وفي مايو 2023، رفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا في ولاية نيويورك شكوى ترامب.

وفي قرار جديد صدر الجمعة رأى القاضي نفسه أن ما اقترحته الصحيفة من تعويض حول تكاليف الدفاع "معقول" وأمر دونالد ترامب بدفع المبلغ بالكامل.

وتناول تحقيق الصحيفة كيفية تحقيق الملياردير الجمهوري الذي يؤكد أنه صنع نفسه بنفسه، لثروته.

وجاء في التحقيق أن دونالد ترامب تلقى في الواقع من والده على سنوات عدة، 413 مليون دولار حولت إليه جزئيا عبر شركة وهمية ما سمح له بالتهرب من دفع ضرائب.