وشهدت الدائرة في دبي تسجيل 2309 مبايعة بقيمة 7.03 مليار درهم، منها 209 مبايعات للأراضي بقيمة 2.19 مليار درهم و2100 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.84 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 138.65 مليون درهم في منطقة الحبية السادسة تليها مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري تلتها مبايعة بقيمة 47.36 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 163.91 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 398.83 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 42.29 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 40.02 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 202 مبايعة بقيمة 198.02 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 177 مبايعة بقيمة 294.73 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 121 مبايعة بقيمة 250.53 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.28 مليار درهم منها 77 رهن أراضي بقيمة 759.5 مليون درهم و442 رهن فلل وشقق بقيمة 1.52 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 269.5 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 223.74 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 82 هبة بقيمة 799.46 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 432.67 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 140 مليون درهم.