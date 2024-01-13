وعوض أثر نتائج أعمال متباينة للبنوك أثر تقرير أشار إلى قراءة تضخم دون المتوقع في أكبر اقتصاد في العالم، والتي أحيت الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة.

وأظهرت البيانات الجمعة أن أسعار المنتجين الأميركيين هبطت على غير المتوقع في ديسمبر في ظل تراجع تكاليف سلع مثل الأغذية ووقود الديزل.

بينما لم تتغير أسعار في قطاع الخدمات لثالث شهر على التوالي، وذلك على خلاف بيانات تضخم أسعار المستهلكين الصادرة أمس الخميس والتي كانت أعلى من المتوقع.

تحركات الأسهم

خلال الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.34 بالمئة، ليصل إلى مستوى 37592.98 نقطة، كما ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" في أسبوع بنسبة 1.84 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4783.83 نقطة.

وسجل المؤشر "ناسداك" المجمع ارتفاعا بنسبة 3.09 بالمئة، ليصل إلى مستوى 14972.76 نقطة

وفي تداولات الجمعة، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا بواقع 3.60 نقطة بما يعادل 0.08 بالمئة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.73 نقطة أو 0.02 بالمئة، بينما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.31 بالمئة.