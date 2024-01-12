وتوقع البنك أن ينخفض إجمالي نفقاته خلال العام الجاري إلى ما بين 53.5 مليار دولار و53.8 مليار دولار، مقابل 56.4 مليار دولار في العام الماضي.

الإعلان عن خطط خفض التكاليف، جاء بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال البنك في الربع الرابع، والتي تظهر أسوأ أداء فصلي له في نحو 15 عاما.

وخلال الربع الأخير من 2023، حقق "سيتي غروب" خسائر بقيمة 1.8 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2023، أو ما يعادل 1.16 دولار للسهم الواحد، بينما تراجعت الأرباح الإجمالية للمصرف خلال عام 2023 بنسبة 38 بالمئة إلى 9.2 مليار دولار على أساس سنوي.

وجاءت هذه الخسائر مدفوعة بالتكاليف الناتجة عن رسوم إعادة تمويل الصندوق الحكومي للتأمين على الودائع، فضلاً عن عمليات إعادة التنظيم الداخلية، وتغطية مخاطر العملتين الروسية والأرجنتينية.

كما أن هذا الأداء الفصلي السيء جاء بسبب أسوأ أداء لمتداولي الدخل الثابت في "سيتي غروب" منذ خمس سنوات في ظل تأثر أسعار الفائدة والعملات بتراجع نشاط العملاء في الأسابيع الأخيرة من العام. وانخفضت الإيرادات من القطاع 25 بالمئة إلى 2.6 مليار دولار، بحسب بلومبرغ.