"كما أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يعني أن هناك مليوني وظيفة أقل في جميع أنحاء البلاد مما كان يمكن أن يكون لولا بريكست، بما في ذلك 290 ألف وظيفة مفقودة في لندن"، وفقاً لبحث أجرته شركة كامبريدج إيكونوميتريكس بتكليف من مجلس المدينة والذي أشار إليه خان من حزب العمال في خطاب ألقاه في مانشن هاوس، مشيرا إلى أن 50 بالمئة الوظائف المفقودة كان في الخدمات المالية والبناء.

وقال خان، إن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي كلف اقتصاد لندن أكثر من 30 مليار جنيه استرليني.

وقال وفقا لبيان رسمي إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مساهم رئيس في أزمة تكلفة المعيشة في الوقت الحالي ويؤدي إلى ضياع الفرص وخسارة الأعمال وفقدان الدخل في وقت لا يستطيع فيه الناس والشركات تحمل تكاليف ذلك على الإطلاق".

وأظهر التقرير أن وضع المواطن البريطاني العادي كان أسوأ بحوالي 2000 جنيه استرليني في عام 2023، في حين أن المواطن اللندني العادي كان أسوأ بنحو 3400 جنيه إسترليني في العام الماضي نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الأضرار الاقتصادية ستزداد سوءا، مشيرا إلى الاقتصاد البريطاني مهدد بمسح أكثر من 300 مليار جنيه استرليني من قيمته بحلول عام 2035 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.