وقالت "تعليم القابضة"، المدرجة في سوق دبي المالي، في بيان إن صافي الربح (قبل الضرائب) ارتفع بنسبة 60.5 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 81.7 مليون درهم، مدفوعاً بزيادة عمليات التسجيل وتوسيع محفظة المدارس والفوائد المكتسبة من الودائع صافي الربح (قبل الضريبة).

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 28.2 بالمئة على أساس سنوي سنوي لتصل إلى 100.4 مليون درهم في الربع الأول.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال خالد الطاير، رئيس مجلس إدارة "تعليم": "تعكس نتائجنا القياسية للربع الأول من العام 2023-24 هذا الالتزام، حيث نستثمر في التوسع والابتكار والتحسينات لصالح طلابنا ومجتمعاتنا. كما يؤكد نجاح استراتيجيتنا الطموحة قدرتنا على رسم ملامح التعليم في دولة الإمارات. ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات الكبيرة في الفترة المقبلة".

شهدت معدلات تسجيل الطلاب في مدارس "تعليم" نمواً استثنائياً خلال الربع الأول من عام2023-24 وصلت نسبته إلى 26,6 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع كبير في معدلات تسجيل الطلاب في مدارس الشراكات الحكومية بنسبة بلغت 38.9 بالمئة على أساس سنوي، إلى جانب زيادة بنسبة 11.2 بالمئة على أساس سنوي معدلات تسجيل الطلاب في المدارس المتميزة.

ونجحت "تعليم" في إضافة خمس مدارس جديدة إلى محفظة مدارس الشراكات الحكومية، بما في ذلك مدرسة واحدة بموجب برامج المدارس المستقلة في أبوظبي وأربع مدارس بموجب عقد مدارس "أجيال" الجديد لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وتعزز هذه الإنجازات من مكانة شركة "تعليم" كواحدة من أفضل مقدمي الخدمات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.