وستطرح الشركة ستة ملايين سهم، أو 30 بالمئة من رأسمالها المصدر في البورصة السعودية.

وقالت في بيان إن السعر النهائي سيتحدد بعد فترة تلقي طلبات الشراء في الفترة من 14 إلى 18 يناير.

ويقع المقر الرئيسي لشركة أفالون فارما في الرياض وتشمل أنشطتها الرئيسية تطوير وتصنيع وتسويق العلامات التجارية الخاصة بصحة المستهلك والجمال بالإضافة إلى العقاقير المكافئة.