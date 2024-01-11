أربكت هجمات الحوثيين طريق تجاري حيوي لا سيما للنفط مع عبور السفن لقناة السويس عبر البحر الأحمر. إذ اضطرت بعض شركات الشحن إلى تحويل سفنها من البحر الأحمر إلى مسارات أطول مما يهدد باختناقات في الإمدادات.

وقال توماس كازاكوس المدير العام لغرفة الشحن القبرصية "حيثما تعتمد دول بشكل كبير على مواد خام وغاز وحبوب وأدوية، يتعين علينا أن نفترض أنه سيكون لذلك تأثير كبير على الحياة اليومية والعمليات التجارية،... تأثير مضاعف".

وأوضح أن أسعار الشحن زادت بالفعل.

وتمثل غرفة الشحن القبرصية نحو 200 شركة كبرى مالكة للسفن وإدارة وتأجير السفن وشركات ذات صلة بالشحن مقرها إما في قبرص أو في الخارج. وتملك قبرص ثالث أكبر أسطول شحن في الاتحاد الأوروبي بعد مالطا واليونان.

الحوثيون جماعة متحالفة مع إيران وتسيطر على جزء كبير من أراضي اليمن، وتعهدت بمهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى هناك لإظهار الدعم لحركة حماس التي تخوض حربا مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقال كازاكوس لوكالة رويترز "الدول ملزمة بتوفير الحماية للملاحة الدولية بغض النظر عن العلم الذي ترفعه السفن وبغض النظر عن السفن المشاركة لأن هذا يؤثر على التجارة العالمية والاقتصادات والمجتمعات بهذا الترتيب".

وأضاف "بالنسبة لنا الشيء الأساسي هو أن يتم حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".