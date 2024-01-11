وبحسب بيانات مكتب العمل والإحصاءات في وزارة العمل الأميركية، التي صدرت الخميس، فقد عاد معدل التضخم السنوي للارتفاع إلى 3.4 بالمئة في ديسمبر، مقابل 3.1 بالمئة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات أن يسجل 3.2 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في ديسمبر بنسبة 0.3 بالمئة، مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 0.2 بالمئة فقط، بعد أن ارتفع 0.1 بالمئة في نوفمبر. وشكلت تكلفة إيجار السكن أكثر من نصف الزيادة في المؤشر.

وفيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة)، فقد استقر على أساس شهري عند 0.3 بالمئة في ديسمبر، كما كان متوقعا، لكنه تباطأ على أساس سنوي إلى 3.9 بالمئة، بأقل من التوقعات بانخفاضه إلى 3.8 بالمئة مقابل 4 بالمئة في نوفمبر.

وفي تقرير منفصل، الخميس، قالت وزارة العمل الأميركية إن طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة تراجعت بمقدار ألف طلب إلى 202 ألف طلب في تقدير معدل ليعكس العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في السادس من يناير. وتوقع اقتصاديون أن تصل الطلبات إلى 210 آلاف في أحدث أسبوع.