وأضاف البنك في بيان أن الدخل التشغيلي ارتفع 11 بالمئة إلى 39.1 مليار ريال بدعم من النمو المستمر.

واقترح البنك توزيع أرباح نقدية بواقع 0.65 ريال للسهم.

وذكر البيان أن إجمالي موجودات البنك ارتفعت إلى 1.2.31 تريليون ريال قطري بزيادة 4 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت القروض والسلف التي قدمها البنك في العام الماضي 853 مليار ريال بزيادة 6 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 857 مليار ريال بزيادة 2 بالمئة على أساس سنوي.

يذكر أن مجموعة بنك قطر الوطني يتواجد في أكثر من 28 دولة، ويعمل بها أكثر من 30 ألف موظف.