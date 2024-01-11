وقالت لجنة التجارة الكورية إنها تخطط للنظر في ما إذا كانت براءة الاختراع الخاصة بمواد الكاثود الخاصة بشركة "إل جي للكيماويات" المحدودة المستخدمة في إنتاج البطاريات، والمعروفة باسم "NCM811"، قد تم انتهاكها من قبل 3 شركات صينية ومستورد محلي.

وهذه المادة عبارة عن مزيج من النيكل والكوبالت والمنغنيز، وتستخدم لتحسين قدرة طاقة البطاريات.

ومن المقرر أيضا أن تحقق اللجنة في الالتماس المقدم من مختبر طاقة أشباه الموصلات، وهو كيان مقره اليابان، والذي ادعى انتهاك براءة اختراع البطارية من خلال هاتف ذكي صيني تم بيعه في كوريا الجنوبية.

لكن اللجنة لم تكشف عن اسم العلامة التجارية الصينية.

وفي خطوة منفصلة، أطلقت اللجنة تحقيقا لمكافحة الإغراق في راتنجات "PET" الصينية المستوردة إلى كوريا الجنوبية، في أعقاب المطالبة التي قدمتها شركة "تي كيه كيميكال".

ويتم استخدام المادة في إنتاج الزجاجات وعبوات المواد الغذائية وغيرها من المجالات الصناعية.

وقالت اللجنة إنها تخطط للتوصل إلى حكم أولي بحلول يونيو.