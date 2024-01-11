وقال معهد كايل الألماني للاقتصاد العالمي إن هناك حاليا نحو مئتي ألف حاوية تمر عبر البحر الأحمر يوميا انخفاضا من 500 ألف يوميا في نوفمبر.

وقال جوليان هينتس مدير مركز أبحاث سياسات التجارة في المعهد إن عمليات تحويل مسار السفن بسبب الهجمات أدت لقطع السفن رحلات أطول بين مراكز الإنتاج في آسيا وأسواق الاستهلاك الأوروبية بما يصل إلى 20 يوما إضافية.

وأضاف في بيان "انعكس ذلك أيضا في أرقام التجارة المتراجعة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي إذ لا تزال السلع المنقولة في البحر ولم يتم تنزيلها في الموانئ في المواعيد المقررة".