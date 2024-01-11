وذكرت المصادر التجارية أن نحو 38.5 مليون برميل طلبتها المصافي الصينية للتحميل في فبراير بما يقل عن 40 مليون برميل لشهر يناير.

وخفضت شركة أرامكو السعودية الأحد، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين للتحميل في فبراير إلى أدنى مستوى في 27 شهرا، إذ خفضته بمقدار دولارين للبرميل عن سعر يناير، ليصبح عند 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وهو مستوى لم يتكرر منذ نوفمبر 2021.

وضعت مصافي التكرير بالفعل خططا لشراء النفط والإنتاج قبل أن تكشف السعودية عن سعر البيع الرسمي".

وأسعار النفط السعودي أعلى بنحو دولارين عن خامات قدمها الشهر الماضي مزودون آخرون في المنطقة مما دفع المصافي لطلب شحنات أقل من السعودية لشراء بدائل أرخص من السوق الفورية.

وأبلغت أرامكو خمسة مشترين على الأقل في شمال آسيا إنها ستقدم كل الكميات المتعاقد عليها في فبراير.

وأعلنت المملكة التزامها بتمديد عمليات الخفض الطوعية لإنتاج النفط خلال الربع الأول من 2024.