وأشارت المذكرة إلى أن الناقلة اتهمت في السابق بحمل نفط إيراني خاضع للعقوبات وصادرته الولايات المتحدة.

وقالت أمبري إن ناقلة النفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال كانت تبحر في اتجاه بندر جاسك بإيران.

وقفزت أسعار النفط بقرابة 2 بالمئة، وبمعدلات أكبر من الارتفاعات الهادئة التي شهدتها في التعاملات الآسيوية، لتتجاهل الأسواق القفزة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأربعاء.

تحركات الأسواق

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.28 دولارا أو 1.72 بالمئة إلى 78.10 دولار للبرميل، بحلول الساعة 9:55 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78.10 دولارا أو 1.78 بالمئة إلى 72.64 دولار للبرميل.