استهلت الأسهم الأوروبية، جلسة الخميس، على ارتفاع قبل تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة سيقدم مؤشرات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، وقادت أسهم شركات الموارد الأساسية المكاسب.