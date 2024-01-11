استهلت الأسهم الأوروبية، جلسة الخميس، على ارتفاع قبل تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة سيقدم مؤشرات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، وقادت أسهم شركات الموارد الأساسية المكاسب.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة بحلول الساعة 8:10 بتوقيت غرينتش.
وينتظر المتعاملون في السوق تقريرا مهما عن التضخم في الولايات المتحدة لتقدير توقيت خفض أسعار الفائدة من المركزي الأميركي بما سيسهم في تحديد مؤشرات لبنوك مركزية أخرى لاتباعها.
وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي بنسبة 1.2 بالمئة مقتفيا أثر ارتفاع ناسداك المحمل بأسهم شركات تكنولوجيا كبرى.
وربحت أسهم شركات المعادن الأساسية بنسبة 1.4 بالمئة مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب والنحاس مع تراجع الدولار.
وارتفعت أسهم فات غروب بنسبة 3.8 بعد أن أعلنت الشركة السويسرية لتصنيع الصمامات عن تلقي طلبات قوية للربع الرابع.
وارتفع مؤشر السلع الصناعية الأوسع نطاقا بنسبة 0.8 بالمئة.