أعلنت سلطنة عمان إطارا للتمويل السيادي المستدام لمساعدتها في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري و"جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بتمويل المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي".