وأضافت شركة الأخبار والمعلومات أنها عرضت دفع 40 كرونة نقدا لكل سهم في "Pagero" باجيرو، وهو ما يمثل علاوة قدرها 11 بالمئة فوق سعر إغلاق سهم باجيرو أمس الأربعاء.

ويتجاوز عرض تومسون رويترز العرض البالغ 36 كرونة للسهم الذي أعلنته شركة فيرتكس لشراء باجيرو.

وفي بيان منفصل، قالت شركة باجيرو إن لجنة العروض المستقلة التابعة لمجلس الإدارة أوصت بالإجماع بقبول العرض العام الذي قدمته تومسون رويترز، وسحبت توصيتها بقبول عرض فيرتكس.

وقالت تومسون رويترز، الشركة الأم لرويترز نيوز، إن قدرات الامتثال للفواتير الإلكترونية في باجيرو ستوسع عروض الضرائب غير المباشرة التي تقدمها.

وأضافت الشركة في بيان أن فترة قبول العرض تبدأ في 12 يناير كانون الثاني أو في وقت قريب منه وتنتهي في التاسع من فبراير شباط أو في وقت قريب منه.