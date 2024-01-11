وارتفع المؤشر نيكي بنسبة 1.77 بالمئة في ثالث يوم على التوالي من المكاسب هذا الأسبوع وأغلق على أعلى مستوى في نحو 34 عاما عند 35049.86 نقطة. كما يتجه المؤشر لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر مارس آذار 2020.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.57 بالمئة لينهي الجلسة عند 2482.87 نقطة.

وأظهرت بيانات نشرت الأربعاء أن الأجور الحقيقية للعاملين انكمشت للشهر العشرين على التوالي في نوفمبر، مما أربك المسؤولين الراغبين في رصد تسجيل الأجور لمكاسب أولا قبل تشديد السياسة النقدية.

وهبط الين بنسبة 0.9 بالمئة مقابل الدولار الأميركي اللية الماضية بعد البيانات ويحوم حول 145.52 في التداولات الآسيوية.

ويدعم تراجع الين أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها إذ يزيد قيمة الأرباح التي تسجلها في الخارج بقيمتها بالعملة المحلية عندما تستعيدها الشركات لليابان.

كما تلقت الأسهم اليابانية دفعة من أداء جيد شهدته أسهم شركات قيمتها السوقية ضخمة في وول ستريت.

وزاد سهم إس.إم.سي 4.69 بالمئة ليتصدر بذلك الأسهم الرابحة اليوم الخميس وتلاه سهم إيتوشو كورب الذي زاد 4.5 بالمئة وشركة KDDI "كيه.دي.دي.آي" للاتصالات التي زاد سهمها 4.21 بالمئة.

كما سجل سهم سوني ارتفاعا 3.54 بالمئة وسوزوكي موتور 3.86 بالمئة.

أما الشركات التي شهدت أسهمها أكبر خسائر بالنسبة المئوية فهي ياماتو هولدينغز الذي تراجع سهمها 3.85 بالمئة وراكوتن غروب 2.44 بالمئة وطوكيو غاز بنسبة 1.43 بالمئة.