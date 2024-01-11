وانطلاقاً من هذا التعاون، ستقوم بروج بتقديم محفظة متنوعة من حلول الأنابيب، المصنوعة من مادة البولي إيثيلين المبتكرة والمستدامة (PE100).

بهذه المناسبة، صرح هزيم السويدي، الرئيس التنفيذي لدى شركة بروج للبتروكيماويات: "تؤكد شراكتنا مع "نافكو" التزامنا بتوفير أحدث ما نقدمه من تقنيات البولي أوليفين المتطوّرة لدعم المشاريع الضخمة. ومن خلال التعاون المشترك، الذي يمتد لعامين، ستوفر بروج حلولها المبتكرة من البولي إيثيلين لدعم مشاريع ضخمة محلية وإقليمية، مما يسلّط الضوء على إمكانات حلولنا المبتكرة، كما يُبرز حرصنا لتعزيز مسيرة التنوع الاقتصادي وتوسّع القطاع الصناعي في دولة الإمارات. ونحن فخورون بدورنا الريادي في دعم المنتجات الوطنية وتأكيد جوّدة المنتجات المحلية المصممة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية".

وتتمتع أنابيب الضغط بمقاومة عالية ضد التآكل والمواد الكيميائية، حيث تتميز بدرجة عالية من التحمل ضد الكوارث الطبيعية والظروف الصناعية القاسية، بدءاً من عوامل التآكل وصولاً إلى التشققات الناجمة عن كثرة الاستخدام. فضلاً عن ذلك، تتميّز الأنابيب بقدرتها على مقاومة الضغط على المدى الطويل، مما يجعلها واحدةً من أكثر الحلول كفاءةً وموثوقيةً في السوق.

من جانبه، قال أحمد الخطيب، المدير التنفيذي لدى شركة نافكو: "يتيح لنا التعاون مع شريك بحجم "بروج" تعزيز محفظة منتجاتنا للعملاء في سوق دولة الإمارات التي تشهد نمواً مستمراً، كما يمكننا من تلبية احتياجات مشاريع تطوير البنية التحتية بكفاءة. إن التزام الشركة بالابتكار والاستدامة، لا سيما في إنتاج هذه الأنابيب عالية الجودة التي تحمل علامة "صنع في الإمارات"، يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في توفير أفضل منتجات السلامة من الحرائق. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بالريادة في هذه الصناعة ودفع عجلة الابتكار في مجال تكنولوجيا الحماية من الحرائق وترسيخ المكانة الرائدة للدولة في هذا المجال".

وبموجب هذه الاتفاقية الممتدة على مدار عامين، ستوفر شركة "بروج" حلول بنية تحتية متطوّرة لدعم شركة "نافكو" عبر مختلف مشاريعها في المنطقة في مجال البنية التحتية، بما في ذلك متحف جوجنهايم أبوظبي ومشروع مدينة الرياض ومشروع مدينة محمد بن زايد ومشروع تطوير جزيرة ياس ومشروع تلال دبي ومشروع جزيرة قلب أوروبا ومشاريع شركة الاتحاد للماء والكهرباء.

وتُعد شركة بروج بي إل سي، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطوّر. ويعمل لدى "بروج" أكثر من 3100 موظف، وهي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في أكثر من 86 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

تأسست شركة بروج عام 1998 كشراكة إستراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتشييد وتشغيل مجمع لتصنيع البولي أوليفين في مدينة الرويس الصناعية بدولة الإمارات، والذي يُعد اليوم أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفينات في العالم. وتمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بي ال سي بنسبة 54 بالمئة، في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36 بالمئة.