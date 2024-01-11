وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة متراجعا للجلسة الثانية، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين لدى سيتي إندكس، إن نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يلوح في الأفق "وقد يتخذ المضاربون نهجا حذرا" قبل النشر المرتقب.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

التغير في الأسعار

زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2028.78 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0322 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2033.00 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 22.96 دولار للأونصة، وربح البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1006.84 دولار، فيما استقر البلاتين عند 919.15 دولار للأونصة.