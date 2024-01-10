وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة، إذ قاد قطاع السفر والترفيه الخسائر القطاعية بنزوله 1.1 بالمئة.

وانخفض مؤشر الموارد الأساسية 1.1 بالمئة أيضا، وذلك في اليوم الثالث على التوالي من الخسائر.

وخسرت أسهم الطاقة ذات الثقل 0.9 بالمئة، وهي الجلسة الرابعة على التوالي من الانخفاض وسط تراجع أسعار النفط.

مما ساعد في الحد من الخسائر، واصل مؤشر الرعاية الصحية مسيرته القوية في الآونة الأخيرة، إذ تقدم 0.3 بالمئة.