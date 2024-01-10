وقال بيلي لمشرعين في البرلمان في جلسة استماع للجنة الخزانة، "من وجهة نظر اقتصادية، إذا نظرنا لسعر النفط، وهو موضع واضح يؤخذ في الاعتبار، لم يكن له في الواقع التأثير الذي خشيته إلى حد ما".

وأضاف "لكن من الواضح أنه ما زال أمرا غير مؤكد بشدة".

وفي السادس من يناير الجاري، كان وزير المالية البريطاني، جيرمي هانت، قد قال إن الهجمات على السفن في البحر الأحمر قد يكون لها تأثير على الاقتصاد البريطاني بسبب زيادة الأسعار.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هجمات جماعة الحوثي اليمنية يمكن أن تعني ارتفاع الأسعار في بريطانيا، قال هانت لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي "قد يكون لها تأثير وسنراقب ذلك بعناية شديدة".

وتتحول شركات الشحن حول العالم بعيدا عن البحر الأحمر، وبالتالي عن قناة السويس، بعد تكثيف جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على السفن دعما لحركة حماس في قطاع غزة.

ويمكن أن يزيد طريق رأس الرجاء الصالح وقت الرحلة عشرة أيام، فضلا عن أنه يتطلب مزيدا من الوقود وساعات عمل إضافية، وهو ما يزيد من تكاليف الشحن.