وتفترض التوقعات تحسن الطلب الخارجي على السلع المغربية، وانخفاض محصول الحبوب عن المتوسط بسبب الجفاف.

وكان تقرير للبنك الدولي صدر الثلاثاء، قد أشار إلى أن النمو انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر، مع تعافي القطاع الفلاحي.

وفي مطلع الشهر الجاري، أظهرت بيانات رسمية أن من المتوقع نمو اقتصاد المغرب بنسبة 2.4 بالمئة خلال الربع الأول من 2024 على أساس سنوي، بدلا من 3.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إنها ترجح أن يشهد الاقتصاد المحلي اعتدالا في وتيرة نموه خلال الربع الأول من 2024".

وأشارت المندوبية إلى أن بداية الموسم الفلاحي 2024-2023 عرفت تأخرا ملحوظا في زراعة المحاصيل المبكرة، موضحة أنه تم تسجيل عجز في (موسم سقوط الأمطار) خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا الموسم يصل إلى 53 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة خلال موسم فلاحي عادي.

ومع ذلك، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية (القطاع الزراعي) زيادة بنسبة 0.5 بالمئة، حسب التغير السنوي، باعتبار فرضية عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسم فلاحي عادي بدءا من الفصل الأول من 2024، بحسب المندوبية.